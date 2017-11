New York (dpa) - Die Menschen in New York müssen immer dringendst schnell irgendwo hin, besonders morgens - aber sie haben auch gerne ein gutes Frühstück. Ein findiger Bäcker hat das jetzt zusammengebracht und die Lieblingsfrühstücke der New Yorker einfach komplett in Croissants gepackt.

Im «NYC» (New York Croissant) sind beispielsweise Lachs, Frischkäse und Kapern gleich in das Croissant hineingebacken. In einer anderen Version gibt es das ganze mit Pastrami, Senf und Sauerkraut. Auch süße Varianten bietet das «Supermoon Bakehouse» an, etwa ein Banana Split in einem Croissant oder ein Apfelkuchen in einem Donut.

Die Teilchen kosten um die fünf Dollar und sind natürlich perfekt Instagram-tauglich.