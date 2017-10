Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Bunte Strumpfhosen ziehen Blicke auf sich. Modeberater Andreas Rose aus Frankfurt findet: «Knallbunte Tights lassen sich am besten mit gedeckten Tönen wie Schwarz oder Grau kombinieren und indem man die Farbe noch einmal im Outfit in Form passender Accessoires aufgreift.»

Rose empfiehlt neben Pastell- und Grautönen am Bein zum Beispiel auch dunklere Farben wie ein tiefes Bordeauxrot, ein elegantes Navyblau oder ein cooles Flaschengrün. Sie sorgten für stilvolle Extravaganz an den Beinen. «Diese Farbnuancen drängen sich nicht in den Vordergrund, sondern verleihen dem Look eine dezentere Farbgebung, der auch beispielsweise im Büro tragbar erscheint.»