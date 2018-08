Salach (dpa/tmn) - Die Gürtelschlaufen an Hosen reißen leicht ab. Denn man ruckelt den Gürtel darin zurecht oder zieht an ihnen den herunterrutschenden Bund immer wieder nach oben.

Die Gürtelschlaufe lässt sich dann am besten mit dem Knopflochstich der Nähmaschine und einem starken Faden wieder befestigen, rät die Initiative Handarbeit aus Salach (Baden-Württemberg). Vorbeugen lässt sich dem Schaden nach Ansicht der Experten nicht - außer indem man eben nicht mehr so fest an den Schlaufen zieht.