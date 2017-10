Laut Medienberichten hat der US-Musiker Tom Petty einen Herzstillstand erlitten. Mehrere US-Medien hatten übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei berichtet, dass der Frontmann der Band "Tom Petty and the Heartbreakers" gestorben sei. Offiziell bestätigt wurde der Tod des Sängers jedoch nicht. Später korrigierte die Polizei ihre Angaben, verwiesen aber auch darauf, dass sie nicht zuständig seien.

(2/2) However, the LAPD has no investigative role in this matter. We apologize for any inconvenience in this reporting. — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2. Oktober 2017

(1/2)The LAPD has no information about the passing of singer Tom Petty. Initial information was inadvertantly provided to some media sources — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2. Oktober 2017

Nach ersten Angaben wurde der Sänger- und Songschreiber bewusstlos in seinem Haus in Malibu/Kalifornien gefunden. Rettungskräfte brachten ihn in das UCLA Santa Monica Krankenhaus. Wie das Portal TZM berichtet, sollen die lebenserhaltenden Maßnahmen beendet werden. Angeblich zeige sein Gehirn keine Aktivität mehr. Es werde nicht damit gerechnet, dass Tom Petty den Tag überleben werde, schreibt das Magazin unter Berufung auf Quellen.

Tom Petty wurde am 20. Oktober 1950 in Gainsville/Florida geboren. Berühmt wurde Petty als Sänger der Band "Tom Petty and the Heartbreakers. Die Band hatte mehrere Hits, darunter "American Girl", "Free Fallin", "Stop Draggin" My Heart Around " und "Breakdown ".

In den 80er Jahren arbeitete Tom Petty mit Bob Dylan sowie Stevie Nicks zusammen. Zusammen mit Dylan, neben Roy Orbison, George Harrison und Jeff Lynne, war Petty Teil der Band The Traveling Wilburys.

Petty kehrte im Laufe seiner Karriere immer wieder zu den Heartbreakers zurück. 2002 wurde die Band in die Hall of Fame aufgenommen. Während seiner Karriere verkaufte Tom Petty mehr als 80 Millionen Platten weltweit.

Die Band feierte dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum mit einer Tournee. Petty spielte seine letzte Show am vergangenen Montag in Los Angeles.