Köln (dpa) - Die Youtuberin Bianca Heinicke, besser bekannt als Bibi, wird Mutter. Das verkündete die 25-Jährige am Samstag auf Instagram.

«Wir haben dieses "Geheimnis" sooo lange für uns behalten, ich kann es gar nicht glauben, dass wir es jetzt ausgesprochen haben», schrieb der Webvideo-Star. Innerhalb von zwei Stunden erreichte das Foto, auf dem ihr Partner Julian Claßen (25) ihren Bauch küsst, über 450 000 Likes.

In einem Video spazieren die beiden Verliebten bei friedlicher Musik Hand in Hand durch einen Wald. Immer wieder sind Herztöne und -frequenzen zu sehen. Am Ende küsst Claßen den Bauch seiner Partnerin.