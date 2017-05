Hamburg (dpa) - Schauspieler Wotan Wilke Möhring (49) legt nach eigenen Worten keinen Wert darauf, besonders männlich rüberzukommen.

«Ich kann kochen, flicken, einen Hosenknopf annähen. Und, als ehemaliger Waldorfschüler, Blockflöte spielen», sagte er dem Magazin «Spiegel Fernsehen», das am Freitag zum zweiten Mal testweise in Hessen erscheint. «Ich bin mir nicht zu schade, alles zuzulassen, was als unmännlich gelten könnte.» Als Beispiele nannte er empfindlich, zerbrechlich, gerührt oder nah am Wasser gebaut zu sein.

Für die «Tatort»-Reihe, in der Möhring den Bundespolizisten Thorsten Falke spielt, wünscht er sich mehr Kommissarinnen. «Fände ich gut. Sofern die Zielgruppe das mitmacht. Wichtig ist nur, dass man nicht in Klischees verfällt», meinte er. «Es wäre auch schön, wenn mehr Frauen Regie führen würden.»

Möhring, der am 23. Mai 50 Jahre alt wird, steht derzeit für die nächste «Tatort»-Episode vor der Kamera. Das Erste zeigt den Krimi «Dunkle Zeit» voraussichtlich im Frühjahr 2018.