Athen (dpa) - Willow Smith, 16 Jahre alte Tochter von Hollywood-Star Will Smith, hat beim Urlaub in Griechenland ihren Sinn für Umweltschutz demonstriert.

Entsetzt von dem vielen Plastikmüll an mehreren kleinen Stränden der Insel Antipaxos sammelte sie gemeinsam mit ihrer Mutter und vier weiteren Helfern den Unrat ein. 22 große schwarze Müllsäcke seien zusammengekommen, teilte Smith auf Instagram mit und belegte den Einsatz mit Fotos. Die Säcke wurden auf die Motorjacht geladen, mit der die Familie derzeit durch das Ionische Meer tourt, und sollen anständig entsorgt werden.

«So weit weg von dem, was ich unter einer verschmutzten Großstadt verstehe, konnte ich den Anblick der mit Müll verdreckten griechischen Strände nicht ertragen», begründete Willow Smith den Einsatz. Sie habe dort verendete Möwen gesehen, die an Plastikstückchen und anderen biologisch nicht abbaubaren Materialien erstickt seien. «Wenn wir sowas im Fernsehen oder auf unseren Smartphones sehen, scheint es aus irgendeinem Grund weit weg. Aber wenn man es vor der Nase hat, dann meine ich, dass es die Verantwortung der Menschheit ist, alles zu tun, was wir können, gleichgültig, wie klein die Maßnahme ist.»

Die Follower der 16-Jährigen zeigten sich auf Instagram begeistert - verschnupft über den Image-Schaden reagierte hingegen der Bürgermeister der Inselgruppe Paxos und Antipaxos. «Die Zahl der Müllsäcke ist unglaublich übertrieben», sagte Spyros Vlachopoulos in einem Fernsehinterview, erklärte aber dann: «Auf unseren Inseln gibt es mehr als 100 kleine und große Strände. Fräulein Smith hat sich die abgelegensten und unzugänglichsten ausgesucht - an der Nordwestküste, die zur Adria hin offen ist und wo der Müll angeschwemmt wird.»