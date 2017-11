Los Angeles (dpa) - Der US-Schauspieler Kellan Lutz (32) und seine Freundin Brittany Gonzales haben geheiratet. Die beiden posteten am Donnerstag (Ortszeit) ein Foto auf ihren Instagram-Seiten, auf dem sie kleine Bücher in die Kamera halten. Darauf steht die Abkürzung für «Mister» und «Miss». Beide tragen einen Ring am Finger.

«Es war das beste Jahr meines Lebens und ich bin extrem dankbar, all die künftigen Abenteuer des Lebens mit meiner besten Freundin und Traum-Ehefrau zu erleben», schrieb Lutz dazu.

Der Schauspieler mit deutschen Wurzeln spielte ab 2008 in der Trilogie «Twilight» den Vampir Emmett Cullen. Er und seine Frau haben sich Medienberichten zufolge erst vergangenes Jahr kennengelernt. Die Fernsehmoderatorin gab im Oktober ihre Verlobung bekannt.