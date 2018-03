Los Angeles (dpa) - US-Pornodarstellerin Stormy Daniels, die behauptet, vor Jahren eine Affäre mit Donald Trump gehabt zu haben, wehrt sich gegen verbale Angriffe auf Twitter.

Am Dienstag teilte Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, den Kommentar eines Mannes, der sie als Lügnerin bezeichnet hatte und machte ihn auf einen Rechtschreibfehler im Wort «lügen» aufmerksam: «Die richtige Schreibweise ist "lying"», entgegnete sie, nachdem jemand sie als «lieing toe rag» (etwa: lügenden Abschaum) bezeichnet hatte.

US-Präsident Trump bestreitet die Affäre mit Daniels. In einer Schweigeverpflichtung hatte sich die 38-Jährige verpflichtet, nicht öffentlich über das Thema zu sprechen. Nun will sie mit einer Klage erreichen, dass diese Erklärung für hinfällig erklärt wird.

Seit Tagen kontert Daniels Anfeindungen immer wieder schlagfertig. Einem User, der geschrieben hatte, sie sei kein Pornostar, sondern eine Prostituierte, antwortete sie: «Ich habe in mehr als 100 Pornofilmen mitgespielt... Was bedeutet, dass ich per Definition ein Pornostar bin.» Auf einen anderen Kommentar, in dem sie als «schmuddelige Hure» beschimpft wurde, entgegnete sie ironisch, genau dies stehe auf ihrer Visitenkarte.