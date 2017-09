Royaler Name

Stockholm (dpa) – Der neugeborene schwedische Prinz bekommt den Namen Gabriel Carl Walther. Der Sohn von Prinz Carl Philip (38) wird außerdem Herzog von Dalarna, der Heimat-Provinz seiner Mutter Sofia nordwestlich von Stockholm.

Das teilte König Carl XVI. Gustaf (71) am Montag der schwedischen Regierung mit. Gabriel - so der Rufname - war am 31. August geboren worden.

Das wenige Tage alte Baby ist der zweite Sohn von Carl Philip und Sofia und das sechste Enkelkind des schwedischen Königspaars Carl XVI. Gustaf und Silvia (73). Im März 2018 wird bereits das siebte erwartet: Prinzessin Madeleine ist wieder schwanger und erwartet ihr drittes Kind.

Die Namen des kleinen Prinzen beziehen sich zum Teil auf nahe Verwandte: Carl heißen Vater und Großvater, Walther der Ur-Opa Walther Sommerlath, der Vater von Königin Silvia. Warum der Prinz mit Rufnamen Gabriel heißt, blieb dagegen geheim. Im Stammbaum der Königsfamilie taucht der Name zum ersten Mal auf.

Am Montag feierte die Königsfamilie Gabriels Geburt mit einem Gottesdienst. Dass der Prinz einmal König wird, ist unwahrscheinlich: In der schwedischen Thronfolge nimmt er künftig nach seiner Tante Victoria, seiner Cousine Estelle, Cousin Oscar, Vater Carl Philip und Bruder Alexander zunächst den sechsten Rang ein. Sollten Victoria und ihr Mann Prinz Daniel noch mehr Kinder bekommen, rückt er noch weiter nach hinten.