Berlin (dpa) - Dem britischen Grammy-Preisträger Sam Smith (25) sind kritische Internetkommentare zu seinem Gewicht egal. Nach einer Diät hatte der 1,90 Meter große Musiker («Stay With Me») in den vergangenen Jahren stark abgenommen - für einige Fans zu stark.

«Ich bin ein großer Kerl und definitiv nicht zu dünn und auch nicht zu dick», sagte Smith der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich fühle mich auf jeden Fall wohl.» Kritische Kommentare lese er nicht.

Der Brite hatte 2015 für sein Debütalbum «In the Lonely Hour» vier Grammys bekommen und gewann ein Jahr später einen Oscar für den James-Bond-Titelsong «Writing's on the Wall». Nach einer Auszeit gelang ihm im September mit seiner Single «Too Good at Goodbyes» der Sprung an die Spitze der britischen Charts. Anfang November erscheint sein zweites Album «The Thrill of It All».