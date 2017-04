Los Angeles (dpa) - Die R&B-Sängerin Rihanna (29) sorgt mit bearbeiteten Bildern der englischen Königin Elizabeth II. für Diskussionen bei ihren Fans.

Die Musikerin («Umbrella», «Work») postete am Wochenende auf Instagram vier Fotos von sich und ersetzte darauf per Bildbearbeitungsprogramm ihren Kopf mit dem der Queen. Diese ist dadurch in für die Sängerin typischer Kleidung zu sehen - in Minirock, mit kniehohen, grünen Stiefeln und Sonnenbrille.

be humble. Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 22. Apr 2017 um 9:24 Uhr

«Ich denke, Rihanna fleht um Aufmerksamkeit. Die Queen ist 91 und verdient Respekt», schrieb ein Nutzer. Ein anderer fand die Bild-Kombos gelungen. «Das Foto hat meinen Tag gerettet.» Die Queen wurde am Freitag 91 Jahre alt.

y'all chickens is ash and I'm lotion. 😂 Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 22. Apr 2017 um 9:26 Uhr

#gucci UPDATE: Mumz said she won't too happy bout this post so I had to edit *insert appropriate Gucci Mane lyrics here* Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 22. Apr 2017 um 9:37 Uhr