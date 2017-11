London (dpa) - Die britische Queen (91) und ihr Mann Prinz Philip (96) haben zu ihrem 70. Hochzeitstag am Montag neue offizielle Portraitfotos bekommen. Auf den Bildern des britischen Fotografen Matt Holyoak, die der Buckingham-Palast per Twitter verbreitete, sind die beiden im Weißen Salon auf Schloss Windsor zu sehen.

Elizabeth II. trägt darauf dasselbe Kleid, in dem sie sich bereits in einer Messe anlässlich ihrer Diamantenhochzeit vor zehn Jahren gezeigt hatte, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Das cremefarbene Kleid wurde von der Modeschöpferin Angela Kelly entworfen.

Ein weiteres, am Samstag veröffentlichtes Foto zeigt Königin Elizabeth mit Prinz Philip im Schloss Windsor vor den Gemälden von König Georg III. (1738-1820) und seiner Gemahlin Charlotte, die 57 Jahre lang verheiratet waren.

Zu den Gratulanten am runden Hochzeitstag gehörten der älteste Sohn des Paares, Prinz Charles, dessen Sohn Prinz William sowie die britische Premierministerin Theresa May, die dem Paar per Twitter ihre Glückwünsche übermittelten. «Sie (Elizabeth II. und Prinz Philip) haben ihr Leben dem Dienst am Vereinigten Königreich und am Commonwealth gewidmet - ihnen meine besten Wünsche zu diesem besonderen Ereignis», so May.

Den 70. Hochzeitstag wird das Paar nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Freunden und Familienangehörigen bei einem privaten Dinner auf Schloss Windsor verbringen. Öffentliche Veranstaltungen mit den Royals sind nicht geplant. Eine Begründung dafür nannte der Buckingham-Palast nicht. In Westminster Abbey, wo die damalige Prinzessin dem damaligen Leutnant Philip Mountbatten von der Royal Navy 1947 das Jawort gab, wird es ein längeres Glockengeläut geben.