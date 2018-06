London (dpa) - Ganz privat hat der britische Prinz Philip am Tag nach der großen Militärparade für seine Frau Queen Elizabeth II. seinen 97. Geburtstag begangen. Für den Herzog von Edinburgh standen am Sonntag keine offiziellen Termine auf dem Programm.

Der gesundheitlich angeschlagene Ehemann der Queen hatte vor gut einem Jahr, im Mai 2017, seinen Rückzug von einem Großteil seiner Pflichten angekündigt und war seitdem nur selten in der Öffentlichkeit. Auch bei der traditionellen Militärparade «Trooping the Colour» zum 92. Geburtstag von Elizabeth II. am Samstag war er nicht dabei.