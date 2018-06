Georg-Constantin Prinz von Sachsen-Weimar-Eisennach ist bei einem Reitunfall am vergangenen Samstag ums Leben gekommen. Er wurde nur 41 Jahre alt. Das berichtet das Magazin bunte.de unter Berufung auf die Familie.

Demnach war der 41-Jährige in der Nähe des Apethorpe Palace in Northamptonshire (England) vom Pferd gestürzt. Er starb noch am Unfallort. Die örtliche Polizei sei um 21.25 Uhr über den Tod des Reiters informiert worden. Der Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin überstellt. Es gebe keine Anzeichen von Fremdverschulden, zitiert das Magazin den Polizeisprecher.

Prinz Georg-Constantin von Sachsen-Weimar-Eisenach hatte am 29. August 2015 die Britin Olivia Rachelle Page in Weimar (Thüringen) geheiratet. Er ist der Großneffe von Michael-Benedikt von Sachsen-Weimar-Eisenach, dem Oberhaupt des Adelshauses. red