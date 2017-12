New York (dpa) - US-Sängerin Pink (38, «What About Us») hat ihrer sechsjährigen Tochter Willow einige Ratschläge mit auf den Weg gegeben - was Kerle angeht.

«Sie hat mich gefragt: 'Wie viele Jungs kann ich auf einmal haben?'», erzählte Pink in einem am Mittwoch vom US-Magazin «Cosmopolitan» veröffentlichten Video. «Und ich habe 'Wie bitte?' zu ihr gesagt und: 'Vielleicht gar keinen, weil sie dich gar nicht verdienen'.»

Die zweifache Mutter zählte einige Dinge auf, nach denen Willow bei potenziellen Partnern Ausschau halten sollte: «Sie müssen freundlich und respektvoll sein. Sie müssen galant und gut zu ihren Müttern sein.» Doch das ist noch nicht alles: «Sie müssen gut aussehen, sie müssen vor allem lustig sein.»

Die Sechsjährige habe ihr daraufhin geantwortet, dass sie einen Jungen kenne, der alle Kategorien erfülle, so die Sängerin schmunzelnd.