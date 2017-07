Tokio (dpa) - Mit einem Klamauk-Song über einen fiktiven Ananas-Apfel-Stift wurde er zum YouTube-Star - jetzt steht der japanische Künstler Piko Taro im Dienste des Außenministeriums seines Landes.

In einem neuen Video singt Piko Taro zur Melodie seines Hits «Pen Pineapple Apple Pen» einen neuen Text, der auf die globalen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen aufmerksam machen soll. Mitte des Monats wird der Komiker an der Seite von Außenminister Fumio Kishida bei einem Treffen zu dem Thema am UN-Hauptsitz in New York erscheinen, wie japanische Medien am Mittwoch berichteten.

Piko Taro, eine Kunstfigur des japanischen Komikers Kosaka Daimao, war vergangenes Jahr mit seinem YouTube-Hit PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) weltweit bekannt geworden. In dem etwas sinnfreien Video tanzt er und ahmt den Bau eines fiktiven «Pen Pineapple Apple Pen» nach. Das Original wurde inzwischen mehr als 122 Millionen Mal aufgerufen. Das 45-Sekunden-Lied hält auch den Rekord für den kürzesten Song, der es jemals in die US-Hitparade geschafft hat.

In dem neuen Promotion-Video im Dienste des japanischen Außenministeriums steht PPAP diesmal für «Public-Private Action for Partnership». Darin singt Piko Taro unter anderem «I have a pen, I have a book, UN, education» und wirbt für die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) (Ziele für nachhaltige Entwicklung), die im Jahr 2015 auf einem UN-Gipfeltreffen beschlossen worden waren. Dabei geht es unter anderem Armutsbekämpfung, Gesundheit und Bildung. Die UN-Mitgliedsstaaten sollen bis 2030 auf diese Ziele hinarbeiten.