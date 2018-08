Los Angeles (dpa) - Eine gute Nachrichten für alle «Star Trek»-Fans: Der britische Schauspieler Patrick Stewart (78) will noch einmal in seiner ikonischen Rolle als Captain Jean-Luc Picard vor die Kamera treten.

Es sei «aufregend und belebend», eine neue Dimension mit dieser Figur zu erkunden, schrieb Stewart am Samstag auf Twitter.

Zuvor hatte er dies bei einem überraschenden Auftritt auf einer «Star Trek»-Messe in Las Vegas verkündet, wie das Branchenportal «Deadline.com» berichtete. Die geplante Serie für den Streaming-Dienst CBS All Access soll das nächste Kapitel im Leben des «Raumschiff Enterprise»-Captains erzählen, heißt es. Einzelheiten über Inhalt oder Besetzung wurden zunächst nicht bekannt.

Er sei immer sehr stolz darauf gewesen, Teil von «Star Trek: The Next Generation» zu sein, teilte Stewart mit. Doch mit dem bisher letzten Film im Jahr 2002 habe er wirklich geglaubt, nun sei es zu Ende. Umso mehr sei dies nun eine «unerwartete, aber freudige Überraschung».

Der Shakespeare-Darsteller hatte in der TV-Serie «Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert» (1987 bis 1994) und in mehreren Kinoverfilmungen mitgespielt, zuletzt in «Star Trek: Nemesis» (2002). Er erreichte auch viele Fans als Professor X in den «X-Men»-Filmen.