Dessau-Roßlau (dpa) - Das niederländische Königspaar beendet seinen Deutschland-Besuch an diesem Freitag mit einer Visite in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Hier wollen König Willem-Alexander und Königin Máxima das Bauhaus besichtigen.

Das Bauhaus gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Enge Kooperationen gibt es etwa mit der Van-Nelle-Fabrik im niederländischen Rotterdam - ebenfalls eine Welterbestätte der Moderne.

Danach will sich das Paar im Dessauer Kornhaus über Hochwasserschutz informieren. Die Niederlande haben viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Weite Teile des Landes liegen unterhalb des Meeresspiegels.

Zum Abschluss ihrer Visite in Ostdeutschland wollen Willem-Alexander und Máxima das Schloss Oranienbaum in der gleichnamigen Stadt besuchen. Es wurde von einem niederländischen Architekten für eine Vorfahrin der Königsfamilie gebaut.

Das Königspaar war seit Dienstag zu Besuch in Deutschland. Bevor es nach Sachsen-Anhalt ging, waren Willem-Alexander und Máxima in Thüringen und Sachsen zu Gast.