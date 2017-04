München (dpa) - US-Schauspieler Morgan Freeman (79) hat nach eigener Aussage einen eher weiblichen Freundeskreis. «Die meisten meiner langjährigen engen Freunde sind Frauen. Mit Männern habe ich es nicht so», sagte er dem «Playboy». «Wobei es natürlich schon auch ein paar Kerle gibt, mit denen ich mich gut verstehe.»

So zähle er seine Filmkollegen Clint Eastwood und Michael Caine zu seinen Freunden. Mit Caine ist Freeman in seinem neuen Film «Abgang mit Stil» zu sehen, der an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos anläuft.

In der Kriminalkomödie, bei der «Scrubs»-Star Zach Braff Regie führt, spielt Freeman einen Rentner, der zusammen mit zwei Freunden eine Bank überfallen will. Die klassische Rolle des alten Mannes sei hingegen nichts für ihn, sagte der Oscar-Preisträger («Million Dollar Baby») dem Magazin weiter. «Schon klar, ich werde dieses Jahr tatsächlich 80. Aber das ist ja nur eine Zahl, die überhaupt nichts darüber aussagt, wie schnell ich aus dem Sitzen wieder hochkomme.»