London (dpa) - Der «King of Pop» Michael Jackson hat seinem erstgeborenen Sohn Prince Michael Jackson viel vererbt - doch seine größten Talente gehören nicht dazu.

«Ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann gar nichts davon», sagte der 20-Jährige am Montag in der britischen TV-Show «This Morning». «Ich habe es versucht und es ist peinlich - wir können nicht darüber reden», sagte Jackson lachend. Das wahre Vermächtnis seines Vaters sieht der Sohnemann aber ohnehin nicht in Gesang und Tanz.

«Die Musik war Kunst und er hat es definitiv genossen, diese Musik zu machen», erinnert sich Jackson. «Aber er nutzte die Musik als Plattform, um seine eigentliche Botschaft zu vermitteln und die war, die Welt zu heilen und Menschen zu helfen.» Diese Tradition will Prince fortsetzen und setzt sich in Los Angeles für eine Organisation ein, die gegen Hunger, Obdachlosigkeit und Kindesmissbrauch kämpft.

Beruflich hat sich der junge Jackson trotz seiner Gesangs- und Tanzschwäche der Musikindustrie angeschlossen. Vater Michael war schließlich nicht nur für's Singen und Tanzen berühmt, sondern auch für seine spektakulären Musikvideos. Obwohl Michael die seinen Kindern nur ungern zeigte, begeisterten sie Prince offenbar nachhaltig: Seit 2016 produziert er selbst Musikvideos in seiner eigenen Produktionsfirma - King's Son Productions.