London (dpa) - Der mehrfache Oscar- und Golden Globe-Gewinner Michael Caine (84) hat eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr für den Ausstieg Großbritanniens aus der EU gestimmt.

Er habe für die «Freiheit» gestimmt, begründete Caine seine Entscheidung für den Brexit in einem Interview, das der Nachrichtensender Sky News am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte. «Es ging nicht um Rassismus, um die Einwanderer oder sowas, es ging um Freiheit.» Er wolle lieber «ein armer Herr als ein reicher Diener» sein.

Angst vor einer ungewissen Zukunft seines Landes habe er nicht: «In der Politik begibt man sich ständig in unbekannte Gebiete. Zuerst geht man verloren, dann findet man seinen Weg und dann ist alles gut.» Caine wird ab Mitte April in der Komödie «Abgang mit Stil» in den deutschen Kinos zu sehen sein.