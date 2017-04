Rust (dpa) - Sänger Max Giesinger (28) hat fünf Jahre nach dem Start seiner musikalischen Karriere Heimatgefühle.

«Aktuell bin ich unterwegs. Aber langfristig möchte ich wieder da leben, wo ich herkomme», sagte der aus Waldbronn bei Karlsruhe stammende Musiker («80 Millionen») in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. Der deutsche Südwesten habe für ihn eine hohe Lebensqualität: «Das ist mein Heimathafen, in den ich später wieder zurückkehren möchte.»

Giesinger lebt derzeit in Hamburg. 2012 hatte er in der ersten Staffel der Fernseh-Castingshow «The Voice of Germany» den vierten Platz belegt, seitdem ist er als Profimusiker unterwegs. In Rust erhielt er in der Nacht zum Samstag einen Radio Regenbogen Award als bester deutscher Nachwuchskünstler.