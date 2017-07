Johannesburg (dpa) - Die Schauspielerin Marie-Luise Marjan will auch nach mehr als drei Jahrzehnten Mutter Beimer in der «Lindenstraße» bleiben. Es werde nicht langweilig, weil es in der Serie immer neue Entwicklungen gebe, sagte Marjan.

«Es ist wie im Leben, es geht immer weiter», sagte die 76-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Natürlich kämen jüngere Schauspieler nach, deren Geschichten inzwischen einen größeren Anteil hätten als jene der Veteranen. «Aber einige Figuren der ersten Stunde sind immer noch dabei - sie sind die Gesichter der 'Lindenstraße'», sagte Marjan.

Die ARD-Serie rund um Mutter Beimer, ihre Familie und Nachbarn spielt in München, gedreht wird in Köln-Bocklemünd. Die «Lindenstraße» ist seit Dezember 1985 sonntags im Ersten zu sehen. Durchschnittlich schalten dann 2,5 Millionen Zuschauer ein, hinzu kommen Abrufe über Mediathek, Livestream und App. Mittlerweile gab es 1637 Folgen. Nach einer kurzen Sommerpause geht es am 20. August weiter.