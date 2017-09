Einst war Manuel Andrack Sidekick und Autor von Harald Schmidt. Heute schreibt er Bücher wie das neueste über Fußball-Fans: „Lebenslänglich Fußball“. Und er schreibt über sich selbst.

Düsseldorf. Einst war Manuel Andrack Sidekick und Autor von Harald Schmidt. Heute schreibt er Bücher wie das neueste über Fußball-Fans: „Lebenslänglich Fußball“. Und er schreibt über sich selbst.

Herr Andrack, in Ihrem neuen Buch „Lebenslänglich Fußnall“ schrieben Sie über ganz verschiedene Arten von Fußball-Fans und ordnen Sie auch mit Hilfe von Psychologengesprächen ein. Welcher Typ ist Ihnen selbst denn ganz nah?

Andrack: Ich ordne mich nirgendwo bei den ganz Krassen sein. Weder Ultra noch Mecker-Opa oder Allesfahrer. Und erst recht nicht Poly-amourös. Ich bin auch keiner von denen, die in meinem Alter sagen: Och ja, man wird ja auch ruhiger, früher auf dem Zaun gehangen und Platzsturm, heute lieber gemäßigter Sessel-Fan. Das ist bei mir exakt umgekehrt. ich habe meinen festen Kreis in Köln, mit dem ich auch gerne auswärts dabei bin. Und: Von oberkörperfrei bis absolut ausrasten und den Schiedsrichter beschimpfen – das ist bei mir inzwischen alles drin.

So hatten wir Sie gar nicht eingeschätzt. Als Sidekick von Harald Schmidt waren Sie so gemäßigt unterwegs.

Andrack: Damals war ich noch seriös. Vielleicht ist das psychologisch sogar interessant: Vielleicht konnte ich durch die tägliche Show einiges loswerden, was ich heute mit ins Fußballstadion schleppen muss.

Interessant.

Andrack: Ja. Ich bin übrigens auch noch Scheuklappen-Fan, der sich über den 1. FC Köln hinaus für gar nichts anderes interessiert. Ich glaube, das geht vielen so. FC? Fanatisch, jedes Spiel, jede Berichterstattung. Ich war gerade wieder in der letzten Saison nah dran, gegenüber meiner Familie habe ich dann immer so getan, als müsste ich für das Buch arbeiten. Aber von den anderen Spielen weiß man dann bestenfalls, ob sie dem FC geschadet haben oder nicht. Einzig drücke ich Teams wie St. Pauli in der 2. Liga die Daumen, weil ich dann denke: Jawoll, nächste Saison eine tolle Auswärtsfahrt mehr. Als Modeste nach Köln kam, hatte ich nie von dem gehört. Ein Ersatzspieler aus Hoffenheim, so so.

Jetzt müssen Sie sich mit Cordoba beschäftigen.

Andrack: Ich bin insofern ruhiger geworden, dass ich mich an dem Pseudo-Expertengespräch der Fans nicht mehr beteilige. Es ist ja eine Gnade, dass ich seit Jahren im Saarland wohne und nicht mehr in Köln. Ich bekomme den ganzen Müll aus den Boulevardzeitungen nicht mehr mit. Total erholsam. Mein Motto: I believe in Schmaddi (Ich glaube an Schmadtke). Der leitet das in richtige Wege, da muss nicht jeder Schritt für mich nachvollziehbar sein.



Und Modestes Abgang hat nicht weh getan?