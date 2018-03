Im Milon-Zirkel stellen sich die Geräte selbstständig und individuell auf den Nutzer ein. Das vermeidet Fehler und spart Zeit.

Krefeld. Von einer reinen Muckibude lässt sich beim Blick auf den Gerätezirkel von Milon wahrlich nicht sprechen. So verirrt sich kaum ein muskelbepackter Mann im Achsel-shirt dorthin, lässt niemand bewusst den Bizeps anschwellen. Auch wenn der Gerätehersteller in seinem Unternehmensnamen an einen antiken griechischen Ringkämpfer erinnert. In dem Krefelder Gesundheitszentrum von Physiotherapeut Ralf Niesters geht es nicht um den Aufbau von möglichst viel Muskelmasse. Kein Krafttraining ist angesagt, sondern Kraftausdauertraining. Ein kleiner, aber feiner Unterschied.

Schnelle Erfolge dank eines gezielten Trainings

Der Sportraum bei Ralf Niesters ist zweigeteilt. Im vorderen Teil stehen die Geräte für das Kraftausdauertraining im Kreis. Der Milon-Zirkel richtet sich vor allem an Menschen, die effektiv in einem fest getakteten Kreislauf nicht unbedingt mit Gewichten, dafür aber mit elektronischen Widerständen trainieren wollen. Vorrangiges Ziel ist es nicht, den Körper zu stählen, sondern gesundheitsorientiert fit zu werden und zu bleiben.

Dementsprechend ist in dem Krefelder Gesundheitszentrum die Altersstruktur. Ulrike de Kruijf zum Beispiel ist 63 Jahre alt und arbeitet als Coach und Personalentwicklerin überwiegend im Sitzen und Stehen. Sie trainiert möglichst dreimal pro Woche an den Milon-Geräten, seitdem sie gemerkt hatte, dass es immer beschwerlicher wurde, die Treppen der Kölner U-Bahn hochzugehen. „Jetztschaffe ich das locker“, sagt sie ein halbes Jahr nach den ersten Runden im Milon-Zirkel. „Ich fahre viel Rad. Aber das alleine reichte nicht.“ Das gezielte Training an den Geräten könne zudem die Symptome bestimmter Erkrankungen zurückdrängen, zum Beispiel von Diabetes Typ 2, erläutert Niesters. „Unsere Kunden haben schon festgestellt, dass sie deutlich weniger Insulin nehmen oder sogar ganz auf das Spritzen verzichten können, weil der Stoffwechsel durch das regelmäßige Muskeltraining angekurbelt wurde.“

Ein großer Vorteil des Zirkels ist, dass auf der persönlichen Chipkarte die individuellen Einstellungen gespeichert sind. Steckt man die Karte in den Schlitz, bewegen sich die Geräte in die korrekte Position, Gewichte sowie Zugwiderstand stellen sich automatisch ein. So ist es dem Trainierenden möglich, die Übung korrekt auszuführen. „Da heute die Zeit immer knapper wird und viele das auch als Argument nutzen, wurde dieses Zirkeltraining entwickelt“, erläutert der Physiotherapeut. „Also: Chipkarte einführen – alles andere regelt sich von selbst.“