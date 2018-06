London (dpa) - Der «Game of Thrones»-Star Kit Harington und seine frühere Serienpartnerin Rose Leslie haben am Samstag in Schottland geheiratet.

Das Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga kennengelernt. Dort verliebten sie sich als Jon Schnee und Ygritte ineinander. Zwei Jahre später verließ Leslie die Serie.

Zu den Hochzeitsgästen der beiden 31-jährigen Briten gehörten auch die Schauspieler Peter Dinklage, Maisie Williams, Sophie Turner und Emilia Clarke. Nach der Trauung in der Kirche der kleinen Ortschaft Kirkton of Rayne fuhr das Paar zum Empfang in Leslies Familienschloss in Aberdeenshire. Dort warteten geduldig Fans in der Hoffnung, einen Blick auf das Brautpaar erhaschen zu können. Wardhill Castle stammt aus dem 12. Jahrhundert.

Das Paar hatte sich 2017 verlobt. Harington sagte im vergangenen Jahr dem italienischen Magazin «Vogue»: «Wenn du jemanden bereits attraktiv findest und dann in der Show ein Paar spielst, ist es sehr einfach, sich zu verlieben.» Er zählt zu den Fanlieblingen der Serie.

Der Vater der Schauspielerin, Sebastian Leslie, war «außer sich vor Freunde» für das Paar, wie er Journalisten berichtete. Als er seine Tochter zur Kirche begleitete, trug er einen klassischen Schottenrock (Kilt). Rose trug ein elfenbeinfarbenes Brautkleid und einen Schleier.

«Game of Thrones» begeistert die Fans mit einer komplexen Geschichte, mit unzähligen vielschichtigen Charakteren, die auch in Nebenrollen mit hochkarätigen Schauspielern besetzt sind, und mit einer gehörigen Prise Sex und Gewalt. Die Serie bekam etliche Auszeichnungen.