Hannover (dpa) - Ernst August und Ekaterina von Hannover werden am Samstag (12.00 Uhr) kirchlich heiraten. Der evangelische Gottesdienst in der Marktkirche in Hannover wird vom Altbischof der evangelischen Landeskirche Hannover, Horst Hirschler, gehalten. Rund 600 Gäste werden zu der Trauung erwartet.

Nach dem Gottesdienst wollen Ernst August (33) und seine Braut (30) in einer historischen Kutsche nach Herrenhausen fahren. Die rund fünf Kilometer lange Kutschfahrt endet an einer barocken Galerie, wo das Paar seine Gäste empfängt. Am Abend steigt eine private Party auf Schloss Marienburg, dem südlich von Hannover gelegenen Stammsitz der Welfen.

Am Donnerstag hatten sich der Welfenprinz und die russische Designerin von Oberbürgermeister Stefan Schostok standesamtlich trauen lassen. Ernst August ist der älteste Sohn seines gleichnamigen Vaters, der in zweiter Ehe mit Caroline von Monaco verheiratet ist.