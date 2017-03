London (dpa) - Der US-Sänger John Legend (38) hat britische Passanten am Welt-Klavier-Tag mit einem Auftritt in einem Londoner Bahnhof überrascht.

Videos im Internet zeigen, wie der Musiker am Mittwoch umringt von Menschen mitten in der Bahnhofshalle von St Pancras in Mantel und mit Sonnenbrille an einem Klavier sitzt und Songs wie «Ordinary People» und «All of Me» vorträgt.

Legend hatte seine Fans erst unmittelbar zuvor auf das bevorstehende Mini-Konzert hingewiesen: «Ich komme gerade in St Pancras an. Steht hier noch immer dieses Klavier?», twitterte er. Der Post wurde über 700 Mal geteilt, unter anderem vom britischen «Game of Thrones»-Star Maisie Williams (19). In St Pancras stehen dauerhaft zwei «Straßenklaviere», an dem Passanten kostenlos Musik machen können.