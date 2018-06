Johannes Laschet ist der Sohn von NRW- Ministerpräsident Armin Laschet. Auf Instagram betreibt der 29-Jährige erfolgreich einen Blog für Herrenmode.

Bonn. Es sind schwüle 30 Grad an diesem Tag. Für Johannes Laschet ist dies allerdings kein Grund, auf eine angemessene Garderobe zu verzichten. Makellos frisiert trägt der Sohn von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) einen azurblauen Anzug kombiniert mit einem Leinenhemd, dazu „Loafers“, ein mokassinartiger Halbschuh für den Herrn. Und natürlich eine Sonnenbrille – „wegen einer Allergie“, verrät er im Gespräch mit dieser Zeitung. „Die Pollen waren heute so schlimm.“ Anders als sein berühmter Familienname es vermuten lässt, ist Johannes Laschet zwar ein politisch interessierter Mensch, mit dem Politikbetrieb selbst hat er aber nichts am Hut. Der 29-Jährige macht zurzeit als Modeblogger von sich reden, oder neudeutsch ausgedrückt: als Influencer, und präsentiert auf seinem Instagram-Profil im Internet klassische Herrenmode.

„Ich habe mich schon immer sehr für Mode interessiert und bin schon in der Schule gerne mal mit einer Krawatte zum Unterricht erschienen“, erzählt er. „Da habe ich mein Outfit dann aber noch zum Beispiel mit Sneakers aufgelockert, sonst hätte es wohl wirklich etwas merkwürdig ausgesehen.“ Als der Online-Dienst Instagram in Deutschland bekannt wurde, hat auch Laschet sich ein Profil angelegt und mit der Handykamera seine Outfits im Netz gepostet. Als die Zahl seiner Follower (Menschen, die einem Mitglied bei Instagram folgen) stetig wuchs, stellte Laschet sich als Blogger professioneller auf – immer mehr Hersteller schickten ihm ihre Produkte, damit Laschet sie auf seiner Seite präsentiert. Für viele Modeblogger ist dies der Kern ihres Geschäftsmodells.

„Männer sollten sich modisch auch mal etwas trauen.“

Johannes Laschet, Modeblogger

Johannes Laschet besitzt eine Vorliebe für zeitlose und klassische Herrenmode.

Vater Armin unterstützt die digitalen Aktivitäten seines Sohnes, versichert Johannes Laschet. „Mein Vater legt Wert darauf, dass ich mein Jurastudium beende. Ansonsten soll ich machen, was mir Spaß macht.“ Auch folge der Unionspolitiker seinem Sohn in den sozialen Netzwerken. Dass Leute ihm womöglich mit dem Vorurteil begegnen, dass der Name Laschet auch ein Türöffner für die eigene Karriere sein könnte, sieht Laschet ziemlich gelassen. „Ich bin ja mit der öffentlichen Aufmerksamkeit aufgewachsen und habe sie nie als störend empfunden.“ Auch er sei politisch konservativ orientiert und outet sich auf Nachfrage als „linientreuer CDU-Wähler“. An der Politik führt bei Familie Laschet eben kein Weg vorbei.