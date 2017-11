Los Angeles (dpa) - Die Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence («Die Tribute von Panem», «Silver Linings») ist noch nicht darüber hinweg, dass Hacker vor drei Jahren gestohlene Nacktfotos von ihr ins Internet stellten.

«Als es passierte, war es so unfassbar verletzend, dass man es nicht einmal in Worte fassen kann», sagte sie dem «Hollywood Reporter». «Ich denke, ich bin immer noch dabei, es zu verarbeiten.»

Sie fühle sich noch immer so, als gäbe es auf der ganzen Welt nicht eine einzige Person, die nicht in der Lage ist, diese intimen Fotos von ihr zu sehen. «Du bist zum Grillen eingeladen, und irgendwer kann sie sich auf seinem Handy ansehen.»

Viele der betroffenen Frauen hätten sich an sie gewandt, um eine Klage anzustrengen. Das hätte ihr aber keinen Frieden gebracht, so die 27-Jährige. «Es hätte meinen nackten Körper nicht wieder zurück zu mir und Nic (ihrem früheren Freund Nicholas Hoult) gebracht. Daher war ich nicht daran interessiert, jemanden zu verklagen. Ich war an Heilung interessiert.»

Hacker hatten 2014 Tausende private Bilder von Prominenten, darunter viele Nacktaufnahmen aus Cloud-Diensten, gestohlen und veröffentlicht. Lawrence gehörte zu den ersten Opfern.