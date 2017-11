Los Angeles (dpa) - Rosenkrieg statt Hochzeitsglück: Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson (36) hat sich neun Jahre nach ihrer Verlobung von Langzeit-Freund David Otunga (37) getrennt. Das bestätigte ein Sprecher am Donnerstag (Ortszeit) mehreren US-Medien.

Der Trennungsprozess habe schon vor Monaten begonnen. «Heute hat Jennifer eine Schutzanordnung gegen ihren Ex-Verlobten eingereicht und zugesprochen bekommen. Jennifer handelt zum Wohle ihres Kindes.»

Eine Schutzanordnung wird vor allem bei Fällen häuslicher Gewalt von Gerichten angeordnet. Der Anwalt des 37-Jährigen wies die Vorwürfe in einem Statement an US-Medien zurück. «Herr Otunga hat Frau Hudson oder ihren Sohn niemals misshandelt oder belästigt.» Sein Mandant freue sich auf den anstehenden Gerichtstermin und strebe das alleinige Sorgerecht für den Sohn an. Die Verhandlungen über ein gemeinsames Sorgerecht seien zuvor gescheitert.

Die US-Schauspielerin und Sängerin Hudson («Dreamgirls») und der ehemalige Profiwrestler waren seit zehn Jahren zusammen. 2008 hielt Otunga um ihre Hand an, ein Jahr später kam Sohn David Daniel zur Welt. Eine baldige Hochzeit schloss die 36-Jährige in einem Fernseh-Interview im April aus: «Ich habe keine Eile. Er läuft nicht weg.»