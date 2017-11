New York (dpa) - Die US-Rapper Jay-Z (47) und Kanye West (40) scheinen ihre Streitigkeiten beigelegt zu haben. Er habe erst vor kurzem mit West gesprochen, um ihm zu sagen, dass er sein «Bruder» sei, sagte Jay-Z in einem Interview der «New York Times». «Ich liebe Kanye», fuhr der 47-Jährige fort.

Sie hätten einfach eine komplizierte Beziehung. Er sei immer eine Art großer Bruder für West gewesen, weil dieser seine Karriere bei seiner Plattenfirma begonnen habe, erklärte der Ehemann von Popsängerin Beyoncé. Deswegen habe es immer einen gewissen Konkurrenzkampf zwischen den beiden Rappern gegeben. Trotzdem würden sie die Musik des Anderen aber sehr wertschätzen, so Jay-Z. «Da ist aufrichtige Liebe zwischen uns», sagte der 47-Jährige.

West hatte im November 2016 bei einem Konzert in einer Tirade Beyoncé und Jay-Z heftig kritisiert. Kurz darauf brach er seine Tournee ab und wurde nach Medienberichten in einem Krankenhaus wegen Erschöpfung behandelt. In den folgenden Monaten war er deutlich seltener in der Öffentlichkeit zu sehen als zuvor. Immer wieder hatten Medien über einen Bruch mit Jay-Z spekuliert.