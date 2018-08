Noto (dpa) - Ein offizielles Königshaus hat Italien nicht mehr, dennoch fiebern viele dieses Wochenende der «Royal Wedding italiana» entgegen. So zumindest nennen italienische Medien die Hochzeit der weltweit bekannten Mode-Bloggerin und Influencerin Chiara Ferragni mit dem italienischen Sänger Fedez.

Die Hochzeit soll am Samstag im sizilianischen Noto stattfinden. Das würde den Verkehr in der Stadt für zwei Tage lahmlegen, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa.

Ferragni präsentierte sich am Donnerstag auf der Fotoplattform Instagram schon mal in einem weißen Kleid - allerdings nicht dem Hochzeitskleid, wie sie betonte. Auf Instagram folgen der Modebloggerin 14 Millionen Fans. Vergangenes Jahr führte die 31-Jährige die Forbes-Liste der einflussreichsten Mode-Influencer an.