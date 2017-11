Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle soll im Mai stattfinden

London (dpa) - Die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) soll im Mai 2018 in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden. Das teilte der Kensington-Palast am Dienstag in London mit.