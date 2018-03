Berlin (dpa) - Der österreichische Schauspieler Helmut Berger (73) trinkt eigenen Angaben zufolge seit mehreren Monaten keinen Alkohol mehr - und freut sich jeden Tag aufs Neue über die positiven Auswirkungen auf seinen Alltag.

«Morgens nicht verkatert aufzuwachen, ist ein schönes Gefühl. Es ist ein perfektes Leben», sagte Berger in einem Interview der «Bild»-Zeitung. «Wenn ich noch so viel trinken würde wie früher, könnte ich so ein Theater-Engagement gar nicht durchstehen», so der Schauspieler, der zurzeit an der Berliner Volksbühne im Stück «Liberté» zu sehen ist.

Der Alkoholkonsum habe ihn am Ende «nur noch gelangweilt», erklärte Berger weiter. «Ich habe in meinem Leben genug Alkohol getrunken. Vom vielen Bier hatte ich schon einen dicken Bauch bekommen, was mir nicht gefallen hat.» Außerdem habe ihn das Trinken gute Rollen und Freunde gekostet. «Ich konnte im Rausch sehr ausfallend werden. Und es ist sehr anstrengend, wenn man sich dann am nächsten Tag bei allen möglichen Leuten entschuldigen muss.»