Helene Fischer überrascht ihre Fans mit einer neuen Frisur und diese sind überwiegend begeistert. Die Schlagerkönigin ließ ihre blonden, langen Haare schneiden und postete auf Instagram vor zwei Tagen ein Foto auf dem sie keck in die Kamera schaut. Aufmerksamen Nutzern waren die kürzeren Haare sofort aufgefallen. Der Post mit dem knapp über der Schulter endenden Bob bekam schon über 61.000 "Gefällt mir".

Die Reaktionen auf den Haarschnitt sind überwiegend positiv. "Sieht super fesch aus", oder "Toll siehst du aus mit kürzeren Haaren", wurde dort kommentiert. Aber auch "Oh ne. Dir stehen lange Haare mehr" kommt dazwischen vor.

Am Sonntag (22.7.) hatte Helene Fischer ihre letzte Stadionshow in Stuttgart (mit neuer Frisur). Insgesamt gab sie 13 Konzerte in Deutschland und Österreich. Start der Tour war am 3.7. in Gelsenkirchen. red