Kennebunkport (dpa) - Ex-US-Präsident George H.W. Bush hat einen Assistenzhund bekommen, der ihn im täglichen Leben unterstützen soll. «Eine große Freude, das neueste Mitglied unserer Familie zu begrüßen, 'Sully', einen wunderschönen - und toll ausgebildeten Labrador», schrieb der 94-Jährige auf Twitter.

Dazu postete er ein Foto, das ihn mit Bill Clinton zeigt, den Hund zu Füßen der beiden Männer. Sein Nachfolger im Weißen Haus hatte Bush am Montag besucht.

Bei dieser Gelegenheit konnte der Ältere seinen Sinn für Humor einmal mehr unter Beweis stellen - er trug Strümpfe mit dem Porträt seines Nachfolgers. «Glücklicherweise hatte ich ein Paar frisch gewaschene Bill-Clinton-Socken, um den Anlass zu feiern», erklärte Bush auf Twitter. Ein Foto zeigt die beiden Ex-Präsidenten bei der Begutachtung der dunkelblauen Socken.

Clinton schrieb in dem Kurznachrichtendienst: «Nach Maine zu kommen und Zeit mit dir zu verbringen ist eine meiner Lieblingsdinge im Jahr. Schön, dich zu sehen.»

Bush war von 1989 bis 1993 Präsident der Vereinigten Staaten, Clinton von 1993 bis 2001. In Kommentaren auf Twitter schwärmten am Montag etliche Nutzer davon, dass die früheren politischen Konkurrenten so dicke Freunde geworden seien.