Tel Aviv (dpa) - Die als «Wonder Woman» bekannt gewordene israelische Schauspielerin Gal Gadot hat sich zu Halloween ein anderes Superheldinnen-Image gegeben. Bei Instragram zeigte sich die 32-Jährige auf einem Schwarzweiß-Bild mit Augenmaske und strahlendem Lächeln als - «Batwoman».

«Ich feiere Halloween», schrieb Gadot dazu. «Ich war so begeistert, so viele Damen und Mädchen zu sehen, die sich als Wonder Woman verkleidet haben.» Es mache ihr «solchen Spaß, herumzulaufen und all die verschiedenen Bräuche, Farben und glücklichen Menschen zu sehen».

Die verheirate Mutter zweier Kinder ist mit dem Hollywood-Blockbuster «Wonder Woman» als Superheldin und Amazone weltbekannt geworden. Bei Instagram hat sie inzwischen fast zwölf Millionen Follower.