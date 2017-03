Los Angeles (dpa) - Die israelische Schauspielerin Gal Gadot (31) hat ihr zweites Kind bekommen. Sie verkündete die Geburt von Töchterchen Maya am Montag mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram.

Darauf ist Gadot mit ihrem Mann Yaron Varsano und der 2011 geborenen Tochter Alma von hinten mit einem Kinderwagen in einem Krankenhausflur zu sehen. «Und dann waren wir vier... Sie ist hier, Maya», schrieb die Schauspielerin dazu.

Gadot spielt in mehreren Comic-Verfilmungen die Superheldin Wonder Woman. In dieser Rolle war sie in vorigen Jahr in «Batman v. Superman» zu sehen, es folgt eine «Justice League»-Fortsetzung und ein Film, der sich nur um die weibliche Heldin dreht.