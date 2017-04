Berlin (dpa) - Sänger Tim Bendzko wünscht seinem früheren Fußballclub 1. FC Union Berlin den Aufstieg und fiebert einem Bundesliga-Duell mit dem Stadtrivalen Hertha BSC entgegen.

«Union gegen Hertha in der höchsten Spielklasse - das wäre einfach nur überragend! Dieses Duell ist ja mehr als Fußball», schrieb der 32-Jährige in der «Welt am Sonntag». «Es treffen zwei ganz unterschiedliche Teile Berlins aufeinander, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Philosophien.»

Bendzko spielte in der Jugend selbst für Union und berichtete, er habe sich im Alter von 16 Jahren zwischen Fußball und der Musik entscheiden müssen. «Ich bin sicher, das wir eine Bereicherung für die Liga wären. Ein Farbtupfer, welcher ihr sehr guttun würde», betonte er.

Die Bedenken einiger Fans, dass der Sprung in die Bundesliga den Club zu sehr verändern würde, teilt Bendzko nicht. «Tradition ist schön und gut - aber nicht alles. Ich habe im Gegensatz zu einigen anderen auch nichts gegen RB Leipzig.» Union befindet sich in der Saison-Schlussphase noch aussichtsreich im Aufstiegsrennen der 2. Liga.