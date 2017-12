Der Kabarettist Florian Schroeder im Interview über seinen Rückblick auf 2017 und die politischen Witzfiguren des Jahres

Florian Schroeder gehört zu den bekanntesten Kabarettisten des Landes. Derzeit ist er auf Tour mit der „Zugabe 2017“, im Februar startet er dann wieder mit seinem Solo-Programm „Ausnahmezustand“. 2017 sei ein hervorragendes Jahr für seine Zunft gewesen, so der 38-Jährige zu unserer Redaktion. Ein Gespräch mit Schroeder über Merkel-Pointen, Christian Lindner, AfD-Witze und den Menschen des Jahres.

Herr Schroeder, war 2017 ein gutes Jahr für das politische Kabarett?

Florian Schroeder: Hervorragend war es.

Weshalb?

Schroeder: Vor allem das letzte Drittel war wunderbar, weil wir nicht in der Lage gewesen sind, eine Regierung zu bilden. Ich persönlich brauche auch keine Regierung. Die meisten Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn ich das mal so bundespräsidial sagen darf, auch nicht. Das Wirtschaftswachstum war im letzten Quartal so hoch wie lange nicht, wir können ein drittes Geschlecht eintragen lassen – und Italien fährt nicht zur Fußball-WM. Mehr hätten auch Brandt, Schmidt und Kohl zusammen nicht hingekriegt.

Was ist denn ihre Lieblingspointe des Jahres 2017?

Schroeder: Von mir selbst oder von jemand anderem?

Suchen Sie sich was aus.

Schroeder: Meine Lieblingspointe war die von Christian Lindner bei seinem Abgang aus den Jamaika-Sondierungen: „Lieber nicht regieren, als falsch regieren.“ Wenn Lindner was kann, dann ist es, im richtigen Moment hinschmeißen. Sein erstes Start Up hat er verlassen, als absehbar war, dass es vor die Wand fahren würde; vor ein paar Jahren hat er als Generalsekretär hingeschmissen, als er gemerkt hat, dass die FDP vor die Wand fahren würde. Und jetzt, als es darum ging, Kompromisse einzugehen und wirklich Verantwortung zu übernehmen, hat er wieder hingeworfen. Für mich ist Christian Lindner der Oskar Lafontaine der FDP.

Also hat Lindner ihnen 2017 auch am meisten Spaß bereitet?

Schroeder: Ach, da gibt es eine ganze Menge Leute. Wie zum Beispiel Cem Özdemir bei den Sondierungen aufgetreten ist, so staatstragend, da hat man gemerkt, er läuft sich schon mal warm für das Amt des Außenministers.

Daraus ist aber nichts geworden.

Schroeder: Aber ich hoffe ja immer noch, dass es eine schwarz-grüne Minderheitsregierung gibt. Dann kann Özdemir den Außenminister machen und den türkischen Präsidenten Erdogan treffen. Und dann wird es richtig lustig.