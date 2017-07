Los Angeles (dpa) - Musiker Ed Sheeran (26) hat in der neusten Folge der Fantasy-Saga «Game of Thrones» einen musikalischen Gastauftritt hingelegt.

In der am Sonntag in den USA ausgestrahlten Episode spielte der Brite einen namenlosen Soldaten, der am Lagerfeuer ein Lied anstimmt. Die zufällig vorbeireitende Arya Stark, gespielt von Maisie Williams, stellt fest: «Das ist ein schönes Lied. Das habe ich noch nie zuvor gehört», worauf Sheerans Charakter entgegnet: «Es ist ein Neues.»

Der rothaarige Popstar («Castle On The Hill», «Galway Girl») postete während der Ausstrahlung Bilder von den Dreharbeiten auf Instagram. Er selbst finde, die Szene sei «anständig» geworden. «Ich mag sie», sagte er vor einigen Wochen «Entertainment Tonight». Die siebte Staffel der Serie läuft in deutscher Übersetzung jeden Montag um 20.15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender «Sky Atlantic HD».