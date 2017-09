Rom (dpa) - Der britische Oscarpreisträger Colin Firth ist nun auch Italiener. Der 57-jährige Schauspieler habe die italienische Staatsbürgerschaft zugesprochen bekommen, teilte das Innenministerium am Freitagabend in Rom mit

Firth («The King's Speech», «A Single Man») sei mit einer Italienerin verheiratet und habe «bei mehreren Gelegenheiten seine Liebe für unser Land» zum Ausdruck gebracht, heißt es in der Mitteilung.

Firth ist mit der Dokumentarfilmerin Livia Guigiolli verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, Luca und Matteo, und lebt in England und Italien.

Firth gilt als Brexit-Gegner. Die italienische Staatsbürgerschaft erhielt er just an jenem Tag, an dem die britische Premierministerin Theresa May in Florenz eine Rede hielt, in der sie ihre Vision des Ausstiegs Großbritanniens aus der EU darlegte.