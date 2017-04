Wien (dpa) - Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla haben ihre einwöchige Europareise in Wien mit einem Glas Bio-Wein ausklingen lassen. Das Paar besuchte am Donnerstag unter regem Medieninteresse einen Bio-Heurigen am Rande der Hauptstadt.

Der 68-jährige Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall (69) amüsierten sich bei volkstümlicher Musik und Häppchen.

Zuvor besuchten die beiden noch das Jüdische Museum und eine Probe der Wiener Philharmoniker im Musikverein. Das Konzert sei «wundervoll» gewesen, sagte Charles den wartenden Journalisten. Später stand für den Thronfolger noch ein Besuch bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf dem Programm. Seine Frau streichelte währenddessen im hellblauen Kostüm die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule.

Auf ihrer Tour hatten sie zuvor Rumänien und Italien besucht und auch eine Privataudienz bei Papst Franziskus erhalten.