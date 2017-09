Seattle (dpa) - Die US-Schauspielerin Julia Stiles (36) hat ihren Freund Preston J. Cook geheiratet. Stiles postete ein Foto auf Instagram, das sie im weißen Hochzeitskleid zeigt.

Cook hält dabei seine Hand auf ihren Babybauch. «Wer liebt keine Schrotflinten-Hochzeit», schrieb Stiles dazu. Der Begriff «shotgun wedding» steht in den USA umgangssprachlich für eine Hochzeit während einer Schwangerschaft.

«Sie haben am Wochenende vor dem Tag der Arbeit (4. September) mit zwei Freunden am Strand von Seattle geheiratet», bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin dem «People»-Magazin. Dem Bericht zufolge soll das Kind im kommenden Monat auf die Welt kommen.

Das Paar hatte sich bei den Dreharbeiten zum Film «Blackway» kennengelernt, bei dem Cook als Kameraassistent arbeitete. Weihnachten 2015 verlobten sich die beiden.

Stiles wurde durch die Action-Reihe «Bourne» einem größeren Publikum bekannt, in der sie die Rolle der CIA-Agentin Nicky Parsons spielte. Außerdem war sie in Filmen wie «Silver Linings» oder «10 Dinge, die ich an dir hasse» zu sehen.