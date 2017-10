New York/Los Angeles (dpa) - Der US-Musiker Billy Joel (68, «We Didn't Start the Fire») und seine Ehefrau Alexis Roderick (35) erwarten ihr zweites Kind. Dies bestätigte seine Sprecherin Claire Mercuri am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Joel hatte zuvor in einem Interview der Zeitung «Belfast Telegraph» verkündet, dass die Geburt im kommenden Monat anstehe. Ihre gemeinsame Tochter Della Rose ist zwei Jahre alt. Joel hat zudem eine 31-jährige Tochter aus seiner 1994 geschiedenen Ehe mit dem Model Christie Brinkley.

Mit Roderick, einer früherer Mitarbeiterin der Investmentbank Morgan Stanley, ist der Musiker seit 2009 zusammen. Das Paar hatte im Juli 2015 auf Joels New Yorker Landsitz auf Long Island geheiratet. Einen Monat später wurde Della Rose geboren.