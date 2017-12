Los Angeles (dpa) - Die «Big Bang Theory»-Darstellerin Melissa Rauch (37) ist zum ersten Mal Mutter geworden. «Ich bin mehr als überglücklich, euch verkünden zu dürfen, dass unser wunderschönes Mädchen, Sadie Rauch, geboren ist (...)», schrieb Rauch am Montag (Ortszeit) bei Instagram.

Die Herzen von ihrem Mann Winston und ihr platzten fast vor Liebe, fügte die Schauspielerin hinzu, die in der Serie die Rolle der Bernadette spielt. Neben die Botschaft stellte sie ein Bild von dem Schriftzug «Es ist ein Mädchen».

Sie werde den schwierigen Weg, den sie zu ihrem Glück genommen habe, niemals als selbstverständlich ansehen, betonte die 37-Jährige. Rauch hatte im vergangenen Juni in einem Essay für das Magazin «Glamour» ihre Schwangerschaft verkündet und auch von einer vorherigen Fehlgeburt berichtet.

In ihrem Instagram-Post ermutigte sie nun Menschen, die mit ähnlichen Probleme zu kämpfen haben. Auch in ihrer TV-Rolle in «Big Bang Theory» ist sie kürzlich Mutter geworden.