Holywood (dpa) - Oft hat Sheldon Cooper in der Sitcom «Big Bang Theory» über seine komplizierte Kindheit in Texas geklagt - jetzt will der Sender CBS die Geschichte der Hauptfigur in einer eigenen TV-Serie erzählen.

CBS kündigte das Spin-off «Young Sheldon» am Montag (Ortszeit) an. Darin erzähle Darsteller Jim Parsons (43) als erwachsener Sheldon aus seinem Leben als Neunjähriger. Bisher wissen die Fans der Serie, dass die Hauptfigur mit elf aufs College ging, dieses drei Jahre später mit summa cum laude abschloss und bald zwei Doktortitel und eine Gastprofessur an der Uni Heidelberg folgten. In «Young Sheldon» wird der achtjährige Iain Armitage das junge Genie spielen.