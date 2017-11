Comedian Bernhard Hoëcker über Besserwisser, das Jubiläum der Rateshow „Wer weiß denn sowas?“ und die Kokosnuss auf dem Schreibtisch von John F. Kennedy.

Bonn. Er ist der Schlaumeier vom Dienst im deutschen Fernsehen: Der Comedian Bernhard Hoëcker, dessen umfassende Allgemeinbildung nahezu legendär ist. In der Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ tritt der populäre Spaßmacher montags bis freitags gegen seinen Herausforderer Elton an, um gemeinsam mit prominenten Gästen knifflige Fragen zu beantworten. Jetzt feiert das von Kai Pflaume moderierte Wissensspiel Jubiläum: Heute läuft in der ARD die 250. Folge des Erfolgsformats, das oft mehr als drei Millionen Zuschauer lockt.

Herr Hoëcker, Sie sind festes Ratemitglied der Show „Wer weiß denn sowas?“, in der es um kurioses Wissen geht. Jetzt läuft die 250. Folge. Was war das Spannendste, das Sie bislang gelernt haben?

Bernhard Hoëcker: Es waren schon viele abgefahrene Sachen dabei. Zum Beispiel habe ich daheim in meiner Küche beim letzten Einfrieren das Gefriergut in einer Tüte in ein Wasserbad getaucht, weil ich gelernt habe, dass man auf diese Art am besten die Luft rauskriegt, und das ist gut fürs Einfrieren. Außerdem habe ich erfahren, dass auf John F. Kennedys Schreibtisch immer eine Kokosnuss stand.

Und warum stand die Kokonuss dort?

Hoëcker: Im Pazifikkrieg war Kennedy 1943 als Kapitän eines Kriegsschiffs auf einer Insel gestrandet. Er ritzte in die Kokosnuss eine Hilfsbotschaft, die von Einheimischen zum nächsten amerikanischen Schnellboot gebracht wurde – dessen Besatzung hat Kennedy und seine Mannschaft gerettet. Davon hatte ich vorher noch nie gehört.

Werden Sie oft von Fans auf die Show angesprochen? Die Sendung ist ja sehr beliebt und eilt von Rekord zu Rekord.

Hoëcker: Ja, ich werde auf der Straße total oft angesprochen. Manchmal sind Leute dabei, die mir noch mal etwas erklären wollen und sich wundern, wenn ich in der Sendung irgendetwas nicht wusste, weil die Menschen denken, ich wüsste alles.

Sie genießen den Ruf eines Vielwissers – oder soll man sagen: Besserwisser?

Hoëcker: Das Wort ist zwar negativ besetzt, aber ich muss an dieser Stelle mal eine Lanze für die Besserwisser brechen. Wenn jemand etwas besser weiß als ich und es für sich behält, dann habe ich ja nichts davon. Nur wenn er es mir mitteilt, weiß ich es danach ebenfalls. Und ich muss wirklich sagen, dass ich Wissen und Wissenschaft liebe.